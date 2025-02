Metropolitanmagazine.it - Dua Lipa è il nuovo volto della campagna Chanel firmata Gordon von Steiner (il creativo con una nomina ai Grammy)

Ha già fatto impazzire tutti la nuovaDuadavon, è un vero e proprio inno agli anni ’90. L’occasione è quella di presentazione delle nuove handbagmaisondoppia C, con alcune delle iconiche caratteristiche che contraddistinguono le borseda sempre. La cantante, di contro, non è sicuramente nuova alla maison, con la quale ha calcato il red carpet parecchie volte.Tutti pazzi per la nuovaDuaIn questo videoclip la cantante di fama mondiale approccia il brano cult She drives me crazy, dei Fine young cannibals. E ha commentato entusiasta la sceltacanzone. “Adoro quella canzone. È un inno degli anni 90 e ho sempre amato quell’epoca, probabilmente perché è quando sono nata. Trovo che sia un periodo a cui torno spesso, che si tratti di moda, musica o film.