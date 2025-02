Dayitalianews.com - Drammatico investimento lungo l’Appia: ciclista centrato in pieno. Arriva l’eliambulanza

Momenti di tensione ieri pomeriggiola Strada Statale Appia, nel territorio di Minturno, dove un uomo in bicicletta è stato travolto da un’auto riportando ferite gravissime. L’identità della vittima resta ancora sconosciuta, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.L’impatto all’altezza dell’Acquedotto RomanoL’incidente si è verificato intorno alle 15, quando un uomo di circa 60 anni, privo di documenti, stava percorrendoin sella alla sua bicicletta. A travolgerlo è stata una Fiat Panda, guidata da una donna di 40 anni, proprio nei pressi dell’Acquedotto Romano.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire con esattezza le cause dello scontro.