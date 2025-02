Bergamonews.it - Doppio sold out per il musical “Grease” al Donizetti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Tutto esaurito per ilappuntamento con, ildella Compagnia della Rancia, in programma al teatrodi Bergamo martedì 4 e mercoledì 5 febbraio alle ore 20.30.La Compagnia della Rancia sta registrando, dai primi mesi del 2024, una lunga collezione di “tutto esaurito” con, ilche si conferma il più amato dal pubblico.Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale che, dopo aver ampiamente superato i 2.000.000 di spettatori complessivi dal primo debutto, si rinnova a ogni stagione, è sempre più attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni che si immedesimano in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo.