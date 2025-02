Donnarumma sempre più lontano dal PSG e l’Inter ci pensa

Leggi su Ilnerazzurro.it

Arrivano importanti novità sul futuro di Gianluigi: il portiere italiano, che il 25 febbraio compirà 26 anni, ha il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain a giugno 2026 e le possibilità di rinnovare diminuiscono ogni giornodi più. Per questo motivo,guarda con grande interesse la situazione, per poi cercare l’eventuale affondo perl’anno prossimo, quando l’estremo difensore sarà libero a parametro zero. Il PSG sta già cercando un rinforzo tra i pali, e si tratta di Lucas Chevalier, che difende i pali del Lille in Ligue 1.alnel 2026?Secondo quanto viene riportato dal noto giornale francese L’Equipe, il Paris Saint Germain avrebbe manifestato la volontà di non rinnovare il contratto dell’estremo difensore della nazionale italiana, che scade a giugno del 2026.