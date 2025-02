Inter-news.it - Donnarumma, il PSG interrompe dialoghi per il rinnovo! Inter vigile

Le trattative tra Gianluigie il Paris Saint-Germain per ildel contratto sembrano essere arrivate a un punto morto. Dopo settimane di stallo, la situazione dell’estremo difensore italiano si complica sempre di più, alimentando le voci su un possibile addio al club parigino. L’come ormai noto restain vista della prossima stagione.INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da L’Équipe, il PSG avrebbe deciso dire le discussioni per il prolungamento del contratto con Gianluigi, in scadenza nel 2026. Una scelta che trova una spiegazione nell’esse crescente della società francese per Lucas Chevalier, giovane talento del Lille. Già sotto i riflettori di alcuni club di Premier League, sarebbe considerato dal PSG come il profilo ideale per il futuro tra i pali.