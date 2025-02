Lanazione.it - Distretto Italia, il lavoro che c’è. Così le aziende lanciano i giovani

Leggi su Lanazione.it

di Fabrizio MorviducciFIRENZE"": formazione e. Il progetto, curato dal consorio diElis nato nel 2023 sotto la presidenza di turno dell’amministratore delegato di Autostrade per l’, Roberto Tomasi, è un fiore all’occhiello nazionale per la capacità di preparareal mondo dele successivamente collocarli. I vertici delle 50e i neo assunti si sono ritrovati ieri nella galleria San Donato cantiere dell’A1 che sta ampliandosi con la terza corsia per un meeting sui progetti in corso e per presentare ai nuovi assunti gli obiettivi del loro. Un posto altamente simbolico quello scelto per fare il punto su "" che ha aperto le attività 2025 con un primo obiettivo di formazione di 941 persone sul territorio nazionale. Nell’ultimo anno e mezzo sono stati portati a termine oltre 60 percorsi di formazione gratuiti.