Spazionapoli.it - Distanza con lo United e non solo: c’è anche un altro motivo dietro il no a Garnacho

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Napoli – Alejandrosembra essere una pista ormai tramontata per il club partenopeo: ilper cui è saltato l’affare per l’arrivo del nazionale argentino è sorprendente.Le ultimissime ore in casa Napoli sono senza dubbio caratterizzate dalla volontà frenetica da parte del club partenopeo di assicurarsi i rinforzi desiderati per questa sessione di riparazione. Mancano ormai poco più di due giorni alla fine della finestra in corso, ma gli azzurri sono chiamati ancora a dare un segnale, considerando che manca sia il colpo in difesa che il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia (quelli che sono, sostanzialmente, gli obiettivi dichiarati del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna).Calciatore inseguito a lungo, a proposito del colpo sull’esterno di sinistra, è stato Alejandro, ma lasulla valutazione del cartellino con il Msterè stata sempre ampia.