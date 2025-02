Thesocialpost.it - Direzione Fdl, Arianna Meloni esalta la sorella: “Giorgia è il nostro Frodo”

Leggi su Thesocialpost.it

Roma, 1 febbraio 2025 – Lanazionale di Fratelli d’Italia si è svolta oggi nel centro congressi di via Alibert, a due passi da Piazza di Spagna, e si è conclusa con un intervento di, capo della segreteria politica del partito. Nonostante l’assenza della premier, laha preso la parola, mettendo in luce il percorso che ha portato il partito a diventare quello che oggi è, definito dastesso come “il grande partito della nazione”.Il “partito della nazione”ha ricordato la “traversata nel deserto” che ha contraddistinto la crescita di FdI, sottolineando come “adesso siamo una forza che ha riportato i suoi valori in sicurezza”. Ha aggiunto che la nuova posizione del partito è il frutto di “un viaggio lunghissimo”, con la promessa di non tornare più indietro.