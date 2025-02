Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Verona e Udinese-Venezia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo l’anticipo del venerdì, il sabato della ventitreesima giornata del campionato diA si apre con due sfide molto importantiPartite che possono segnare gran parte della stagione quelle in programma alle 15, valide per la ventitreesima giornata del campionato diA, soprattutto per quanto riguarda la lotta per non retrocedere.Salvatore Bocchetti (LaPresse) – Calciomercato.itPartiamo dal, guidati in panchina da Salvatore Bocchetti. I brianzoli, protagonisti anche di questa sessione invernale di calciomercato, sono desolatamente ultimi e hanno bisogno dei tre punti contro unaconcorrente per tenere accesa la fiammella della speranza. Il quartultimo posto è distante sette punti, occupato anche dai rivali di giornata, mentre nel turno precedente sono usciti sconfitti dalla trasferta di Genova contro il rivitalizzato Genoa di Patrick Vieira.