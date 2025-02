Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Bologna-Como | Formazioni UFFICIALI LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Si chiude il sabato della ventitreesima giornata del campionato diA con l’ultimo degli anticipi in programmaDopo le gare delle 15 e delle 18, il sabato della ventitreesima giornata del campionato diA chiude i battenti con l’ultimo degli anticipi in scaletta tra ile il.Italiano (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dall’ottima figura fatta in Champions League contro lo Sporting Clube de Portugal lontano dalle mura amiche: nonostante l’eliminazione già matematica dalla scorsa settimana, i felsinei hanno onorato l’impegno e pareggiato per 1-1 contro i lusitani, iniziale vantaggio rossoblu siglato da Tommaso Pobega. In campionato, nell’ultimo turno disputato, altro pareggio con identico risultato sul campo dell’Empoli di Roberto D’Aversa.