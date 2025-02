Calciomercato.it - DIRETTA | La conferenza di Conte alla vigilia di Roma-Napoli: seguila live

Le parole dell’allenatore azzurro tra mercato e big match all’Olimpico: segui latestuale qui su Calciomercato.itA poche ore dpartita valida per la 23a giornata, Antoniosi presenta instampa. Ilarriva all’incontro con lacon diverse incognite legate al mercato. Manna sta cercando di chiudere pern Saint-Maximin, ma non è l’unico colpo che entro la chiusura del mercato ci si aspetta.Antoniopresenta la sfida(LaPresse)Per difendere il primo posto, gli azzurri non devono perdere punti contro ladi Ranieri, fresca vincitrice della sfida di Europa League. Dubbi di formazione pochi. Ora non ci sarà ancora per via della lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra. Spinazzola sarà titolare contro la sua ex. Inci saranno aggiornamenti sulle condizioni di Buongiorno, che in ogni caso non dovrebbe partire titolare e dovrebbe lasciare spazio ad un altro ex: Juan Jesus.