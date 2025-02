Dayitalianews.com - Dilaniato da due pitbull: 30enne ridotto in fin di vita. I cani sono di sua proprietà e si trovavano in casa con lui. Ora sono ristretti in un canile. La tragedia ieri ad Ostia

Undiè stato brutalmente aggredito dai suoi duenella notte, riportando ferite gravissime. Attualmente si trova in prognosi riservata all’ospedale Grassi, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.L’aggressione nella notteL’allarme è scattato intorno alla mezzanotte in un appartamento di via Domenico Baffigo, dove il giovane è stato trovato gravemente ferito a seguito dell’attacco dei suoi due. Sul postoimmediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e le volanti della Polizia, che hanno provveduto a trasportarlo d’urgenza in ospedale.Le indagini e la gestione degli animaliA seguito dell’episodio, gli agenti del X Distretto Lido di Polizia hanno avviato un’indagine per comprendere la dinamica dell’aggressione. Nel frattempo, è stata attivata la Polizia Locale per prendere in carico i due, che siall’interno dell’abitazione al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.