Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto, Bratti stoppa Salvini: “Ma quali ritardi, mancano i soldi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 1 febbraio 2025 – “Hanno sbagliato target e contenuto delle loro critiche. Si è trattato di un attacco politico gratuito all’Autorità di bacino per il Po che, di fatto, si limita a trasferire i finanziamenti del Governo agli enti attuatori dei progetti. Ma se non ci sono fondi, non è nostra responsabilità ma del Ministero delle infrastrutture (Mit). Per la6-7 milioni di euro”. Alessandro, segretario generale dell’AdbPo, si spolvera di dosso con tre spolverate di spalla, tre battute, l’accusa di voler rallentare - con precisa volontà politica - l’iter di progettazione dell’invaso die delle sue eventuali alternative, nonché di altri due progetti strategici - uno in val di Lanzo (To), l’altro in Romagna per la costruzione di una barriera contro la risalita del cuneo salino nel delta del Po, dalla foce all’entroterra.