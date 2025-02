Tvplay.it - Dietrofront Milan, salta il passaggio dell’attaccante: la mossa inguaia tutti i piani

Leggi su Tvplay.it

Cambia ancora una volta tutto tra le file del: il colpo di scena ha spiazzato anche i tifosi che non avrebbero immaginato un simile.Sono giorni di cambiamenti e giorni abbastanza turbolenti in casaalla vigilia del Derby della Madonnina da disputare in Serie A contro l’Inter domani, domenica 2 febbraio, alle 18:00. I rossoneri stanno continuando a lavorare al seguito di Sergio Conceicao, ma ora dopo ora si stanno susseguendo dei colpi di scena inaspettati.il: la(LaPresse) – Tvplay.itIn casasono arrivate tante novità, alcune davvero inaspettate, negli ultimi giorni e nelle ultime ore tanto che i tifosi non sanno cos’altro ancora dovranno aspettarsi. Davide Calabria, con le lacrime agli occhi, ha lasciatoello e si è trasferito alla corte di Italiano in quel di Bologna.