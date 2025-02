Lanazione.it - “Diario di macchina“. Si presenta il libro di Pier Luigi Salsini

Trent’anni di opere, di disegni, di arte, di ritratti:di”. In questo volumeha raccolto una vita intera, fatta di persone e di luoghi - in particolare Piano della Rocca: l’appuntamento è venerdì 7 febbraio, alle 17.30, alla biblioteca comunale F.lli Pellegrini di Borgo a Mozzano. Insieme asarà presente anche Riccardo Clementi, autore della prefazione del volume che rapuna vera e propria opera omnia dell’idroelettrico toscano e in particolare della Valle del Serchio: oltre a strappare sorrisi con le caricature e le vignette artistiche che compongono il volume, l’originale narrazione diè capace di accompagnare il lettore per mano, attraverso i volti e i tratti peculiari di colleghi ed ex colleghi, a conoscere la storia locale di Enel Green Power, del territorio, dell’energia rinnovabile e dell’ecosistema fluviale.