Game-experience.it - Devil May Cry, Netflix svela la data di uscita dell’anime e mostra la sigla iniziale

L’adattamento animato diMay Cry sta per arrivare su, con la celebre piattaforma che ha deciso di cavalcare l’hype dei fan rivelando ladindo la spettacolare e frenetica.Grazie a questa importante novità scopriamo di conseguenza che l’anime, basato sulla celebre saga action di Capcom, debutterà in esclusiva suil 3 aprile 2025, con tutti e otto gli episodi rilasciati lo stesso giorno, proprio come da tradizione della piattaforma di streaming.Il video introduttivoun’animazione dallo stile graffiante e ricco di contrasti, con un montaggio adrenalinico volto ad enfatizzare l’atmosfera dark e frenetica della serie. La scelta musicale è una sorpresa per i fan di lunga: laè accompagnata da “Rollin’” dei Limp Bizkit, un brano che riporta alla mente l’epoca dei primi capitoli del videogioco e che si sposa perfettamente con il tono