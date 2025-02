Derby atto terzo | il Milan per ritrovarsi l’Inter per non fermarsi

Leggi su Ilnerazzurro.it

o richiama a sé l’attenzione. Domenica 2 febbraio, alle ore 18, a San Siro andrà in scena il-Inter, ilscontro della stagione tra le due squadre meneghine. Una stracittadina che arriva in momento delicatissimo della stagione, tra impegni che occuperanno tutto il mese e partite decisive. Ecco come arrivano Inter ea questo appuntamento.vuole essere ancora ingiocabileDall’ultimo turno di Champions League,è ritornata a casa con la soddisfazione di esser passata come quarta nella classifica generale, entrando direttamente al turno degli ottavi di finale. Ma è ritornata anche la grande convinzione di essere una vera e grande squadra.La prova di forza contro il Monaco è uno dei tanti manifesti poetici dell’inzaghismo: dominio tattico, fluidità delle posizioni, movimenti e azioni corali.