Ilgiorno.it - Depistaggio sull’infortunio mortale. Tacciono i titolari di Valpalot Ski

Leggi su Ilgiorno.it

Hanno scelto la linea del silenzio, per ora, Silvano Sorio e Nicoletta Merighetti, idiSki arrestati (ai domiciliari) venerdì scorso per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro del collaboratore Angelo Frassi. Il sessantasettenne di Pisogne un mese fa – il 28 dicembre – era caduto da un palo dello skilift sul quale si era arrampicato senza imbragatura né casco protettivo per sistemare un blocco dell’impianto, ma per l’accusa gli indagati – nell’inchiesta è coinvolto anche un dipendente della società – avrebbero inscenato un malore così da evitare guai. Ieri marito e moglie, lui direttore tecnico e allenatore, lei ex slalomista nazionale, sono comparsi davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia ma hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.