Delivery | l' algoritmo tiranno che gestisce i rider

«Guarda! Noi più organizzati questa la chiamiamo la cassetta degli attrezzi, dentro c’è il mini compressore a batterie per le gomme, un powerbank potente per la ricarica del cellulare, una borraccia piena d’acqua e una vuota per quando non trovo un posto dove far pipì». Giovanni mostra a Panorama il contenuto di un borsello agganciato al tubo centrale della sua bicicletta, e scoppia in una risata isterica. Fa ila Bari e lavora per due piattaforme di. Ha una partita Iva e a fine mese porta a casa tra 700 e 800 euro. «Ma mi ammazzo di consegne» commenta. Poi mostra i dati sulla sua app: «E io sono uno con un tasso di riassegnazione molto basso e quando la piattaforma le avvia faccio pure le sfide». La «sfida» è la nuova frontiera per chi consegna il cibo a domicilio: un meccanismo guidato dall’intelligenza artificiale per ottenere bonus.