Calciomercato.it - De Silvestri-Fabbian, un Bologna formato Champions manda ko il Como

La formazione di Italiano porta a casa tre punti importanti contro i lariani e sale al quinto posto, raggiungendo la JuventusUn gol per tempo e ilvola. La squadra di Italiano regola anche ile sale al quinto posto in classifica, a parità di punti con la Juventus.De, unko il(LaPresse) – Calciomercato.itI rossoblù partono subito aggressivi e costringono sulla difensore la formazione di Fabregas che fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Skorupski. Il giusto premio per una superiorità territoriale marcata è il gol che arriva al 25? con Deche sfrutta alla perfezione un preciso cross di Lykogiannis.Ilprova a reagire e si espone anche ai contropiede dei padroni di casa, ma subisce l’espulsione di Fadera per proteste: è la svolta che indirizza ulteriormente il match verso il