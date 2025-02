Formiche.net - Dazi, cosa ci insegna Trump 1 di Trump 2. Scrive Zeneli

L’attuale frammentazione geo-economica, scatenata dalla pandemia di Covid-19, dalla guerra della Russia in Ucraina e dalle crescenti tensioni economiche tra gli Stati Uniti e la Cina, hanno portato ad un profondo riesame della globalizzazione e delle partnership, con il potenziale di dividere il mondo in blocchi economici distinti e con limitata interconnessione.Il concetto di sicurezza economica, segnando un allontanamento dai tradizionali principi di libero scambio e alimentato da preoccupazioni legate alle rivalità geopolitiche, ha riacquistato importanza, evidenziando la necessità di catene di approvvigionamento resilienti, indipendenza energetica e una gestione efficace delle risorse.In un contesto globale sempre più imprevedibile, l’autonomia strategica è diventata una priorità assoluta per i governi nel mondo.