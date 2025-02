Secoloditalia.it - Davide Astori, il pubblico ministero chiede tre condanne per i medici dopo la morte del calciatore

La procura di Firenze ha avanzato tre richieste di condanna nel processo riguardante ladelitaliano, capitano della Fiorentina deceduto a causa di un arresto cardiaco il 4 marzo del 2018 mentre era in ritiro con la propria squadra in un hotel di Udine. Il sostituto procuratore Antonino Nastasi ha richiesto la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per Giorgio Galanti, ex direttore sanitario dina dello sport dell’ospedale fiorentino di Careggi, 1 anno e 4 mesi per Pietro Amedeo Modesti, successore di Galanti e 3 anni per il medico dello sport Loira Toncelli.L’accusa concerne un certificato depositato nel primo procedimento, istruito per omicidio colposo, in merito a un esame per monitorare le risposte del muscolo cardiaco strain che si è svolto a Firenze il 10 luglio 2017 durante una visita medica per l’idoneità agonistica.