Fanpage.it - Dario Argento: “A 84 anni ho paura della morte, temo di non vedere più chi amo”

Leggi su Fanpage.it

Il maestro del brivido è arrivato in quella stagionevita in cui confrontarsi con la fine di tutte le cose è inevitabile: "Hodi andarmene via e di non incontrare più le persone che amo, di nonpiù il cielo, i film, le stagioni e la bellezzavita".