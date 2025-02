Juventusnews24.com - Danso Juve, il retroscena: «Mendes ha provato a dare una mano, ma il Lens ha chiuso la porta». Il motivo del no e cosa succede ora

di RedazionentusNews24per il difensore austriaco:ha cercato diunaai bianconeri, ilha detto noCome svelato da Giovanni Albanese, Jorgenel suo blitz di ieri a Torino avrebbe cercato diunaal calciomercatonella trattativa per Kevin. Non ci sarebbe però stato nulla da fare di fronte al muro opposto dal.Il club francese avrebbe infatti fatto sapere di avere la possibilità di cedere a titolo definitivo l’austriaco, chiudendo di fatto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito. Giuntoli dovrà ora così mettersi alla ricerca di altri difensori per sopperire anche all’infortunio di Kalulu.Leggi suntusnews24.com