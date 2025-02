Amica.it - Dalle stratificazioni con le gonne alle cinture gioiello, fino al trick di infilarli negli stivali

Difficile trovare una donna che non abbia nel proprio armadio almeno un paio di pantaloni neri. Insieme ad altri capi come la camicia bianca e il blazer sartoriale, rappresentano infatti le fondamenta del guardaroba femminile. Qualunque sia lo stile di chi li possiede. Perché sono quei pezzi che fanno da base a tutti gli altri, dando modo agli item più originali di spiccare. Possedere il giusto paio di pantaloni neri è quindi importantissimo per dare vita a tanti outfit a prova d’errore. E proprio da loro vogliamo iniziare stavolta per dare delle idee di abbinamenti o strategie moda infallibili per la stagione in corso. In poche parole, trovare dei modi insoliti per sfoggiarli, senza cadere nella banalità.