Ilgiorno.it - “Dalle fabbriche della Tibb al Giardino Marcello Candia”. Ecco come è cambiato il volto in zona piazzale Lodi

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Qui un tempo sorgevano le officineTecnomasio Italiano Brown Boveri, società che costruiva treni, tram, impianti di segnalamento e di sicurezza, il cui acronimo è scolpito nel nomevicina stazione M3 di. Al posto dei vecchi stabilimenti, dismessi negli anni ‘90, sono stati costruiti vari edifici residenziali, un centro commerciale e, nel 2010, un parchetto che collega via Sannio a via Colletta: il. «Prima era un terreno abbandonato – ricorda Vittorio Gabrieli, che abita vicino –. Ora è un bella area verde, piena di bimbi e di runners». Certo,gli altri parchi di Milano anche questo non è esente da problematiche: «A volte di sera vedo persone che bevono e urlano – racconta Camilla Lopez, che passa di qui ogni giorno –. E per un certo periodo c’era un giro di spaccio e qualcuno lasciava siringhe per terra.