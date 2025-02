Lanazione.it - Dall’Australia a Firenze: gli Airbourne in concerto

, 1 febbraio 2025 - Ferma ail nuovo tour europeo degli: la hard rock band australiana sarà inlunedì 3 febbraio al Viper Theatre. Ad aprire il live saranno i britannici Asomvel (ore 20). I biglietti (posto unico 42,55 euro) sono disponibili online su www.vivaticket.com, apertura porte ore 19.30. La band presenta uno stile fortemente ispirato a quello degli AC/DC. Gli australiani seguono quindi questo sentiero di riferimento, già battuto da gruppi come AB/CD, Rhino Bucket, Kix e Krokus negli anni '80 e '90, mantenendo negli anni la diffusa tradizione di band clone del leggendario gruppo di Sydney. All'età di 11 anni, Joel O'Keeffe iniziò a suonare pezzi di chitarra tratti da famosi artisti australiani come AC/DC o Rose Tattoo tentando così di imitarli. In questo periodo il suo fratello maggiore, che all'epoca aveva 15 anni, cominciò, ispirato da lui a suonare la batteria.