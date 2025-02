Sololaroma.it - Dahl in bilico, il Benfica si avvicina: dalla Turchia sondaggio per Cristante

Vigilia di big match per la Roma, pronta a scendere in campo contro un Napoli reduce da 7 vittorie di fila e lanciatissimo nella lotta allo scudetto. Di pari passo prosegue un calciomercato che vedrà la sua fine fra appena due gironi, con i giallorossi ancora impegnati su qualche fronte. Tramontata l’idea del vice Dovbyk, con Shomurodov che rimarrà in giallorosso, è la difesa attenzionata, in entrata come in uscita. Zalewski è pronto a firmare per l’Inter, il Fulham piomba su Celik e c’è anche Samuelin.Arrivato in estate dal Djurgarden da perfetto sconosciuto ma giovane promettente, il classe 2003 ha accumulato 60? distribuiti in 3 presenze, due di campionato e una di Coppa Italia, non avendo dunque mai occasione, con nessuno dei tre allenatori, di mettersi in mostra. Una situazione che può far presagire una cessione che per il momento non si è materializzata, anche se le opportunità ci sono: PSV Eindhoven e Hoffenheim aveva chiesto informazioni, oltre ad una Roma che lo ha offerto al Las Palmas come contropartita per Marmol.