Da "Vermiglio" a "Il ragazzo dai pantaloni rosa": a Mozzo torna il cineforum

. Il cinemacon la sezione primaverile delorganizzato dall’Oratorio di, con la collaborazione e il sostegno del Comune di.“Primavera ’25”, questo il titolo della rassegna, prenderà il via giovedì 6 febbraio con la proiezione dell’acclamata pellicola di Maura Delpero “” e si concluderà il 24 aprile con la proiezione di “Giurato Numero 2” di Clint Eastwood.I dodici titoli in programma, tutti risalenti all’ultima stagione cinematografica, saranno presentati e commentati dalla dott.ssa Diana Cardani, laureata in Cinema e collaboratrice di Bergamo Film Meeting.Le proiezioni si terranno il giovedì sera (fatta eccezione per il film del 16 aprile, al mercoledì), dalle ore 20.45, presso il Cineteatro Agorà (via San Giovanni Battista 8).