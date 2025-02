Amica.it - Da "The Bikeriders" a "Parthenope" all'inedito "Bastion 36" quali sono i film belli di febbraio (e quando escono) su Netflix, Sky, RaiPlay

Leggi su Amica.it

Racconti di frontiera e di periferie urbane, emozioni forti e sguardi pop o d’autore. Il cinema on demand nel mese più corto presenta alcuni dei titoli più potenti della stagione cinematografica scorsa (The, Horizon: An American Saga,.) e alcune opere inedite da non perdere (36 di Marchal su).Ecco le nostre recensioni dei miglioriin uscita asulle principali piattaforme. Alcuni titoligià disponibili, altri li troverete a breve.Buone visioni! #The#CinemaOnDemand #CinemaInStreaming #Austin Butler in una scena di “The” (foto Universal Pictures). Tra ida non perdere on demand questo mese (dal 3su Sky Cinema e NOW). Tra gli altri titoli da vedere “” di Paolo Sorrentino (sudal 5), “Horizon: An American Saga – Capitolo Uno” di e con Kevin Costner (dal 10 su Sky Cinema e NOW) e “36” di Olivier Marchal (dal 28 su)Igià disponibili on lineSu: “Un uomo felice” di Tristan Séguéla (2023)Nord della Francia, paesino di Montreuil-sur-Mer, nella zona del Passo di Calais.