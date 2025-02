Da Elon Musk una valanga di soldi per Donald Trump | quanto ha speso per le elezioni l’uomo più ricco del mondo

Leggi su Open.online

Pochi hanno contribuito economicamente alla campagna elettorale di. Secondo documenti federali citati dalla Cnn, l’imprenditore hain totale 290 milioni di dollari per lePresidenziali Usa 2024. I documenti si riferiscono alle ultime cinque settimane dello scorso anno e rivelanofosse accesa la competizione tra i facoltosi sostenitori di, mentre la nuova amministrazione si preparava a prendere il potere. Secondo l’ultima stima di fine anno 2024, il patrimonio del patron di Tesla ammonta a 439,2 miliardi.Il vecchio comitato elettorale di– convertito in un nuovo fondo che può utilizzare per esercitare la sua influenza politica, nonostante non possa ricandidarsi – ha raccolto quasi 21 milioni di dollari nel periodo. Nel frattempo, un importante super PAC alleato ha ricevuto diverse donazioni milionarie, tra cui un milione di dollari dal candidato ambasciatore in UK dell’amministrazione, lo stesso giorno della sua nomina.