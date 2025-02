Tg24.sky.it - Da Chiara Ferragni a Sanremo, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi su Tg24.sky.it

Ancora guai giudiziari per. La nota influencer, al centro del gossip per la sua rottura con Fedez (FOTO), è stata rinviata a giudizio per la vicenda legata al Pandoro e alle uova di Pasqua. "Un'accusa ingiusta", secondo l’imprenditrice milanese. Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video, ha annunciato di essere sotto indagine per i reati di favoreggiamento e peculato per il caso Osama Almasri, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e arrestato a Torino. A pochi giorni dal debutto di2025 (SPECIALE), la rosa dei cantanti in gara subisce un cambiamento dovuto al ritiro di un artista, che ha deciso di rinunciare dopo aver appreso “dai giornali" di essere indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiestaDirezione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista.