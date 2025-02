Iodonna.it - Da chi deve aspettare ancora un po’ prima di parlare a chi sta per vivere un mese ricco di soddisfazioni. L’oroscopo della settimana

Da chiimparare a prendere la vita con tutte le sue contraddizioni a chievitare di ingolfarsi nell’orgoglio. Ecco le previsioni deldi Francesca Tumiati.Ariete21 marzo – 19 aprileLa sensazione di non sentire una piattaforma familiare solida sotto i piedi trasmette fatica e agitazione a un segno come il vostro.Parola chiave: raffreddare.Toro20 aprile – 20 maggioFebbraio ha l’odore polveroso di un trasloco, di un andirivieni di gente, di ristrutturazioni in corso, anche interiori. Di un esistere in divenire.Parola chiave: progredire.Gemelli21 maggio – 21 giugnoQuesto sì che è unpieno di soddisfazione. Lo si capisce già dall’inizio di questi 28 giorni compatti che sembrano sapere il fatto loro.Parola chiave: inaugurare.