Da Arpaise ad Afragola, il giovane pilota Russo al primo ‘Rental Karting Indoor’

Tempo di lettura: 2 minutiLa pausa invernale sta giungendo al termine e l’inizio della stagione 2025 è sempre più vicina per tutti gli appassionati del, la specialità dello sport motoristico effettuata con i kart, ovvero, piccoli veicoli a quattro ruote dal cassetto tubolare ad acciaio. A partire da Domenica 2 Febbraio, presso il Kartodromo di Napoli, si terrà la 1ª Edizione del Campania RentalChampionship Indoor, organizzata dall’Asd Campania Rkc, a cui parteciperà ile concittadino diRenato.Il giovanissimo Renato appassionato di auto e sport a quattro ruote, ha portato sempre alto il nome della piccola comunità di, in ogni parte d’Italia dove ha già gareggiato negli anni e si è contraddistinto per la sua bravura e forte passione, da anni gareggia sempre per la stessa scuderia il tricolore kart racing, un team formato da otto piloti impegnati tutti nel campionato italiano e regionale.