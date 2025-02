Agi.it - Da Almasri ai dati sul Pil, le opposizioni all'attacco del governo a tutto campo

AGI - Dal casoaisulla crescita, fino ad arrivare alla sentenza della Corte d'Appello sui migranti portati nei centri in Albania. Leattaccano acontro Giorgia Meloni e la sua compagine di. La premier risponde con un post in cui fa riferimento ai sondaggi di Supermedia Youtrend/AGI che danno Fratelli d'Italia al 30,1% dei consensi, +0,5% rispetto al 16 gennaio scorso: "È difficile non notare un dato: nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il, il sostegno degli italiani rimane solido", scrive Meloni. La partita principale rimane il rimpatrio del trafficante libico e la richiesta alla premier di riferire in Parlamento. Una richiesta alimentata anche da un sospetto che circola con insistenza fra le: ovvero, che a portare ila scegliere per il rimpatrio sarebbe stata la minaccia dei trafficanti libici di lasciar partire centinaia di migliaia di migranti alla volta delle coste italiane.