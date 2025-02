Inter-news.it - Curva Sud Milan, dietrofront per il derby con l’Inter! La decisione

LaSud delha fatto unin merito alla solita contestazione contro giocatori e società. Per la partita controarriva una nuovadell’ultim’ora.NUOVA– Domani-Inter, terzostagionale dopo quello di andata e la finale di Supercoppa italiana a Riad. In entrambi i casi, il Diavolo ha avuto la meglio, ma domani la squadra di Simone Inzaghi vorrà cambiare assolutamente il trend. La partita si svolgerà a San Siro alle ore 18. A proposito di San Siro, è arrivato unda parte dellaSud rossonera, ossia del tifo organizzato del. Infatti, se fino a ieri si parlava ancora di contestazione e silenzio nei confronti della squadra e della società, come riferisce Beppe Di Stefano, in collegamento dall’Hotel Melià per Sky Sport 24, è arriva una nuova