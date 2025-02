Ilgiorno.it - Culle per la vita in Lombardia, dove sono e come funzionano

Milano, 1 febbraio 2025 – In attesa che l’autopsia dica che cosa è realmente accaduto in quel appartamento di Sesto San Giovanniuna sedicenne ha partorito un bambino, trovato morto dai sanitari del 118 si riapre il dibattito su quali siano le alternative sicure agli abbandoni in chiesa, in strada, nei cassonetti o a epiloghi altrettanto drammatici,i parti fai-da-te, rischiosi tanto per la mamma quanto per il bambino.. Ma qualile opportunità per le donne, magari ancora minorenni, che arrivano al termine della gravidanza e non postenere il proprio bambino? Il parto anonimo in ospedale eper la. Leper laLeper lain Italiauna sessantina. La prima, nel 1992, è stata aperta a Casale Monferrato inse ne contano dieci, quattro delle quali nella sola provincia di Milano (una quinta è momentaneamente fuori uso).