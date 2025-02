Lanazione.it - Crossodromo rimesso a nuovo. Miravalle pronto per le gare

Rivoluzione. Lo storico crossdromo di Montevarchi è stato sottoposto ad un restyling complessivo che ha dato un volto ancora più tecnico al tracciato in vista degli appuntamenti di rilievo previsti già a metà febbraio. In particolare gli Internazionali d’Italia di motocross che si correranno il 15 e 16 del mese. Di recente i lavori a tutta manetta hanno interessato la pista che adesso si snoda per 1615 metri, comprende 28 curve e 19 salti e il piatto forte rimane il saliscendi della "buca". La novità è il senso di marcia anti orario, invertito rispetto al passato per limitare il più possibile l’effetto abbagliante del sole basso al tramonto. Per testare le migliorie messe a punto dalla macchina organizzativa del Moto Club Brilli Peri sono stati organizzati due week end di apertura per gli allenamenti e il neopresidente Simone Vanzi, eletto a fine 2024 con la conferma come vice di Laura Mugnaini, commenta con entusiasmo lo sviluppo di una struttura figlia di un progetto chiaro e definito, nonché l’assegnazione all’impianto, che ha visto per decenni manifestazioni di rilevanza mondiale, degli Internazionali.