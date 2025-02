Ilfattoquotidiano.it - Crossdresser, sul web si respira una forte sorellanza. Ma dietro c’è molta sofferenza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quanto costa la felicità?In effetti è una domandona, forse è meglio limitarci a chiedere quanto costa essere se stessi, andare contro madre natura e utilizzare i mezzi terreni per essere chi si vuole essere. Un po’ lo abbiamo visto in “Emilia Perez”, il film del momento, 13 nomination Oscar. Sono ormai lontani i tempi di “I segreti di Brokeback Mountain”, discusso film su una coppia gay del 2006. In soldoni: i gay sono roba superata. Sono ormai ben integrati nella società tanto che qualcuno parla di una potentissima lobby. Questo è il momento delle.Non sono necessariamente trans. Ma andiamo con ordine. Metti un bambino a cui piace vestirsi da femmina. È il caso di Jennifer (nome al femminile): “Di notte strisciavo in camera dei miei genitori e rubavo le calze di mia madre. Poi prendevo le scarpe.