Agrigentonotizie.it - Crisi idrica a Ravanusa, Forza Italia: "Nove giorni senza acqua restano inaccettabili"

Leggi su Agrigentonotizie.it

"L’amministrazione comunale ha annunciato con soddisfazione la riduzione dei turni di distribuzione dell’da 22 a 9, ma questo non può essere considerato un traguardo.e molti cittadini sottolineano che in un paese civile non si può restare più di una settimanaun.