Ilrestodelcarlino.it - Crisi del calzaturiero,. Cna incontra le imprese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutti al capezzale del settoredi San Mauro Pascoli per scongiurare la. I dirigenti della Cna hannoto le aziende Twenty Five, Trancificio Romagnolo e Mpl, per ascoltare le difficoltà delleassociate. Cna sta monitorando questa situazione già da fine 2023 e durante il 2024 si sono susseguiti innumerevoli incontri con i ministeri dedicati e con i tavoli preposti al fine di portare la voce degli imprenditori coinvolti. L’ultimo incontro, avvenuto proprio venerdì scorso, ha visto la presentazione da parte del Ministero per il Made in Italy di un documento sugli incentivi e interventi dedicati al settore. Cna ha voluto dare un segnale di vicinanza concreta alle aziende associate del distretto, all’insegna di quel "Continuamente accanto" che ha accompagnato tutto il 2024 col 70° anniversario dell’associazione.