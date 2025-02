Oasport.it - Cricket, i convocati dell’Italia per la ICC Challenge League: prosegue il cammino degli azzurri verso la Coppa del Mondo ODI 2027

Leggi su Oasport.it

L’Italia delsi appresta ad affrontare la ICC, tappa delladelODI: dal 6 al 16 febbraio glisaranno in campo ad Hong Kong per affrontare il secondo girone, dopo quello giocato in Uganda e chiuso al secondo posto proprio alle spalleafricani.Dopo i primi cinque turni del Gruppo B l’Italia, infatti è seconda a quota 7, con un miglior Net Run Rate rispetto ad Hong Kong, mentre al comando c’è l’Uganda con 9 punti. Quarta piazza per il Bahrein con 5, chiudono la classifica Tanzania e Singapore a quota 1.Il CT, Gareth Berg, ha diramato l’elenco dei: Marcus Campopiano (capitano), Gareth Berg, Wayne Madsen, Jaspreet Singh, Stefano Di Bartolomeo, Anthony Mosca, Justin Mosca, Rakibul Hassan, Thomas Draca, Nicolas Maiolo, Grant Stewart, Crishan Kalumagage, Gian-Piero Meade, Zain Ali.