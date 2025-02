Secoloditalia.it - Cresce la fiducia in Meloni (43%), crollano Schlein e Conte: sondaggio catastrofe per sinistra, toghe rosse e sciacalli

Leggi su Secoloditalia.it

Alla faccia dirosse, ilrende onore al merito:lain(forte di un sontuoso 43% dei consensi),. Gli italiani non cadono nel tranello strumentale – che non possiamo definire neppure semplicemente demagogico – dellad’opposizione. Il consenso che gli elettori tributano all’esecutivo rimane stabile. Pertanto, l’indice di approvazione del governo è stimato al 41 (percentuale di voti positivi calcolata su chi si esprime), come nel dicembre 2024. E l’approvazione di Giorgiasi attesta al 43, con una crescita di un punto.Ora, al di là dei riscontri e dei commenti sull’ordine matematico della tenuta e della crescita, è importante rilevare il coefficiente temporale dell’analisi di Pagnoncelli di cui dàzza il Corriere della sera – e che riprende Dagospia –.