Cremonese a Salerno per correre

Laè chiamata a rilanciare il suo inseguimento allo Spezia andando a vincere in casa di una Salernitana tanto rinnovata quanto affamata di punti. La società campana sta mettendo a disposizione di mister Breda un organico che sta cambiando pelle con il fermo proposito di abbandonare la zona rossa della classifica. Inoltre la squadra di Stroppa, oltre che dagli ex che indossano la maglia amaranto, dovrà guardarsi anche dall’effetto Arechi, uno stadio che definire “caldo” è quasi riduttivo. Ostacoli che non possono impedire il ritorno alla vittoria di unache deve trovare senza perdere altro tempo quella continuità che fin qui è mancata ed ha impedito ai grigiorossi di tenere il passo di Sassuolo, Pisa e Spezia che stanno facendo vedere di avere qualcosa di più rispetto alle altre contendenti del torneo cadetto.