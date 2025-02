Ilgiorno.it - Cremona sotto choc per la morte di Elisa Marchesini, uccisa dal bus a 15 anni: “Era buona con tutti, amava recitare e nuotare”

– “Siamo profondamente addolorati per la tragedia avvenuta. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio ai genitori di, ai familiari, agli amici e compagni di scuola e acoloro che stanno vivendo questo dolore. Come amministrazione ci siamo impegnati da subito nell’offrire piena collaborazione per accertare la dinamica di quanto accaduto. La nostra polizia locale, insieme con i vigili del fuoco, è al lavoro per ii rilievi e gli accertamenti e per dare il necessario supporto alla famiglia”. Così il sindaco di, Andrea Virgilio ha espresso il suo cordoglio per la tragedia avvenuta ieri mattina alle 7.40 all’incrocio tra via Dante e via Brescia. A perdere la vita è stata, 15, studentessa diche frequentava la seconda classe del liceo economico sociale “Anguissola” di via Palestro a