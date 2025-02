Thesocialpost.it - Cremona, Elisa Marchesini uccisa da un pullman a 15 anni: “Non l’ho vista”, la verità dalle videocamere

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammatico incidente ha sconvoltonella mattinata di venerdì, poco prima delle 8., una ragazza di appena 15, ha perso la vita mentre si stava recando a scuola. L’impatto è avvenuto in via Dante, non lontano dalla sua abitazione. La giovane, descritta dai suoi compagni come una studentessa “solare, sempre allegra e aperta al dialogo con tutti”, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita.Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidenteL’autista del mezzo coinvolto, un 55enne di Pontevico, è ora indagato per omicidio stradale colposo. L’uomo ha dichiarato di non aver vistoal momento dell’impatto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e stanno verificando se la ragazza avesse attraversato con il semaforo rosso.