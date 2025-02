Terzotemponapoli.com - Cosmi ironizza su Comuzzo: “A 40 milioni lo porto io”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ironia di Sersesulla valutazione del giovane talentoSerse, noto allenatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per commentare le voci di mercato che vedono il giovane Pietroal centro di una trattativa tra Fiorentina e Napoli. Le cifre che circolano parlano di un’offerta che potrebbe raggiungere i 40di euro, una valutazione cheha voluto commentare con la sua consueta ironia.“Per 40lo accompagno io stesso”non ha esitato a esprimere il suo pensiero con una battuta destinata a far discutere: “Parliamo di un giovane calciatore dalle grandi prospettive, ma che secondo me deve dimostrare ancora tanto. Se il Napoli arrivasse davvero a 40, mi offrirei io stesso di accompagnarlo. Di fronte a certe cifre, sarebbe impossibile dire di no”.