Così Trump sta riscrivendo anche la definizione di uguaglianza

Non servono molte parole per spiegare l’effetto di un ordine presidenziale quando il messaggio è chiaro: smantellare. È quello che è accaduto all’interno della commissione per le pari opportunità negli Stati Uniti (Eeoc) dopo i primi decreti firmati da Donaldal suo ritorno alla Casa Bianca. Il primo segnale arriva in una e-mail con oggetto apparentemente anodino: “Materiali e revisioni del sito web”. Un classico aggiornamento tecnico? No. È l’inizio del capovolgimento di una struttura che, dal 1964, avrebbe dovuto vigilare contro le discriminazioni sul lavoro. Il contenuto dell’e-mail è inequivocabile: eliminare ogni riferimento a diversità, equità e inclusione. Le persone transgender? Cancellate dai manuali, dai corsi di formazione, dai casi trattati. Il nuovo dogma è la “realtà biologica del sesso“, un mantra politico con il quale il nuovo esecutivo vuole giustificare l’esclusione delle persone trans dalle protezioni legali.