Così Nico Paz è diventato una delle stelle della serie A

2025-02-01 08:12:00 Il web è in trepidazione:Ha appena 20 anni maPaz (Santa Cruz de Tenerife, 2004) è già UnaA. Ha appena bisogno di circa venti partite per confermare come leader del calcio del 1907 che allena Cesc Fábregas. Aggiungi cinque gol e quattro assist E tra i giocatori sub23 diA, solo Santiago Castro o Sebastiano Esposito sono al loro altezza intanti generati.Sfrige nel nord Italia mentre il Real Madrid rimane attento. Già detto al marchio: I Lombarde hanno pagato 6,3 milioni di euro per il 50% del passaggio del calciatore e i bianchi vengono salvati un’opzione di riacquisto Potrebbero eseguire per tre stagioni. Nel paese transalpino, nel frattempo, parlano dell’intenzione del COME per annullare queste clausole e acquistare l’argentino nel suo insieme.