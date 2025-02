Lettera43.it - Così fui espulso da quel circolino milanese di cui parla Fabrizio Corona: il racconto della settimana

La parolanei bar, alle cene, ai pranzi di lavoro, nelle pause caffè è stata solamente una: “tortino”. Chi ha visto l’ultima puntata su YouTube di Falsissimo, il nuovo format di, sa di cosa parlo. Un milione e passa di visualizzazioni in poche ore, tutti davanti al computer per ascoltare le scottanti rivelazioni che l’ex re dei paparazzi ha fatto su Fedez e Chiara Ferragni, i due protagonististoria d’amore più social del nuovo millennio, la coppia da copertina che già Michele Masneri, nel suo imperdibile saggio intitolato Dinastie, descriveva come la nuova Royal Family italiana.Fedez e Chiara Ferragni.I FerragneZ tornanoa occupare le prime pagine dei giornali di carta e le aperture in home page dei maggiori quotidiani italiani. La storia in due parole è questa: Fedez era segretamente innamorato, ancor prima di sposare Chiara, di un’altra donna e i suoi ripetuti tradimenti, che si sono consumati per tutto la durata del matrimonio, ormai sono di dominio pubblico.